KYLIAN MBAPPÉ ET SON AVENIR AU PSG

À quelques heures du match Gibraltar – France, Kylian Mbappé s’est plié à l’exercice incontournable de la conférence de presse. En tant que capitaine des Bleus et attaquant du Paris Saint-Germain, il a tenté de dribbler les questions sur son avenir et la fameuse lettre qu’il a envoyée, déclarant qu’il ne lèverait pas son option pour la saison 2024/2025.

C’était le moment tant attendu de la semaine, bien que l’on n’espérait pas beaucoup de révélations. Car il était prévisible que Kylian Mbappé ne dévoilerait pas grand-chose. Ce n’était pas le lieu ni le moment propices pour cela. Le capitaine de l’équipe de France et de l’équipe parisienne en avait décidé ainsi.

Avec seulement deux minutes de retard sur l’horaire annoncé, Mbappé a été immédiatement interrogé sur le sujet brûlant de la semaine : la lettre. La première question fut directe « Allez-vous quitter le PSG et la Ligue 1 ? » Réponse de l’intéressé :

« J’ai déjà répondu à cette question et dit que mon objectif était de rester au club. C’est ma seule option pour le moment et j’espère que les prochaines questions seront sur le match. Je suis le capitaine de l’équipe de France » Un vœu pieux.

Le visage impassible mais sans crispation, le joueur comptant 68 sélections a assumé avoir envoyé cette lettre au club, en précisant le timing. Bien que l’information ait fuité lundi, Kylian Mbappé affirme avoir fait parvenir la missive bien avant le début du dernier rassemblement international de la saison. « La lettre n’a pas été envoyée durant le rassemblement mais avant. Suis-je choqué ? Non, il n’y a plus grand-chose qui me choque. J’aimerais que les prochaines questions soient sur le match de demain », a-t-il réitéré, avec un succès relativement limité.

L’IMPORTANCE DE MA PRÉSENCE

Après une question sur l’opportunité de soigner ses statistiques lors du match de ce soir, le sujet de la lettre a refait surface. À ce moment-là, Mbappé s’est montré un peu plus offensif :

« Je ne pensais pas qu’une lettre, ça tuait ou que ça allait offenser quelqu’un. Je ne peux pas contrôler les réactions, mais ça m’importe peu. » « Les gens peuvent parler ou critiquer. Ils n’ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier, a-t-il ajouté quelques minutes plus tard. Tant pis pour eux. Moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais et dis ce que je dis. Pas de problème avec ça. »

Il ne peut pas non plus contrôler les rumeurs et les commentaires qui circulent ici et là. Même le président de la République s’est exprimé : « Il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester. On est sur la même longueur d’onde. » Point final.

Au final, a-t-il hésité à se présenter devant la presse, sachant que le sujet de son avenir au PSG allait parasiter la conférence du jour ? Pas du tout.

‘’J’ai une responsabilité en équipe de France. Ce ne sont pas les bruits extérieurs qui vont me faire fuir. Je suis là. Je ne serai pas toujours là en conférence de presse, comme je l’ai déjà dit, mais il était important que je vienne pour qu’il n’y ait pas d’interprétation de fuite ou de peur. » Sur ce point, personne ne doutait vraiment. Quant à la suite, elle demeure un mystère.