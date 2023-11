Charles III inaugure son règne par un discours solennel au Parlement britannique

Au sein de la vénérable institution du Royaume-Uni, une page se tourne avec l’avènement de Charles III, qui délivre son premier discours du trône devant le Parlement, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère monarchique. Ce moment historique représente une tradition de grande envergure, où le souverain expose les ambitions gouvernementales à venir, en pleine anticipation des élections qui guettent à l’horizon.

Avant d’accéder à la couronne, l’actuel monarque avait déjà éprouvé cette tradition. En effet, lors de la dernière session parlementaire en mai 2022, Charles avait fait lecture du discours à la place de sa mère, la regrettée reine Elizabeth II, alors affaiblie. Le protocole majestueusement orchestré a toutefois évolué cette année avec Charles III assumant officiellement son rôle de chef d’État.

Avec une ouverture de session programmée à 11h30 heure locale, précédée par une intervention du Premier ministre Rishi Sunak, la journée s’annonce chargée de symboles et de rituels. Un rituel particulier se distingue : avant que le souverain ne fasse son entrée au Palais de Westminster, une inspection des lieux est menée pour des raisons historiques et sécuritaires, un écho direct au fameux Gunpowder Plot de 1605.

Une fois dans l’enceinte de la Chambre des Lords, couronne en tête, le roi s’apprête à présider cette cérémonie tandis qu’un membre du Parlement est conservé en « otage » au palais de Buckingham, gage de la protection royale. Le geste théâtral de la « Black Rod », ponctué par la fermeture symbolique d’une porte, témoigne d’un statu quo où l’indépendance du pouvoir législatif est mise en avant face à la couronne.

Rishi Sunak, qui eut à naviguer les eaux tumultueuses de la politique après les scandales de Boris Johnson et le bref interrègne de Liz Truss, fait face à son propre défi. Étant donné que les prochaines élections législatives se profilent et que les travaillistes semblent prendre le dessus dans les intentions de vote, ce discours se présente comme une opportunité cruciale pour le Premier ministre de marquer les esprits et de tracer la voie de son gouvernement. Comme le souligne Richard Carr, expert en politique publique, Sunak se mesure au défi du temps et à l’usure du pouvoir par son parti. Les attentes sont donc fortes quant aux contours de ce discours et aux directions que ce dernier suggérera pour l’avenir politique immédiat du Royaume-Uni.