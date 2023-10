La série Tapie sur Netflix : véritable prouesse de Laurent Lafitte

Cette nouvelle série dans le Block Buster des séries les lus regardées sur NetFlix en Septembre est une belle prouesse de Laurent Lafitte, qui incarne Bernard Tapie.

Point Sud a eu l’occasion de plonger dans « Tapie », la dernière pépite française sur Netflix, présentée en première mondiale au festival CANNESÉRIES 2023. La mini-série, qui met en avant Laurent Lafitte, était sur toutes les lèvres avant sa sortie. Le buzz était-il justifié ?

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Naviguant entre les rôles de chanteur, d’homme d’affaires, de ministre et de prisonnier, la vie de Bernard Tapie est un véritable feuilleton. « Tapie » nous fait voyager au cœur des triomphes et des chutes de cet homme hors normes. Le 13 septembre, préparez-vous pour un marathon de sept épisodes sur Netflix.

Lafitte qui interprète Bernard Tapie

QUI SONT LES ACTEURS ?

Signée par le duo Tristan Séguéla et Olivier Demangel, cette création pour Netflix n’avait pas été particulièrement appréciée par Bernard Tapie lui-même, avant son décès en 2021, ni par ses proches. Laurent Lafitte, cependant, a accepté le défi de revêtir les habits (parfois éclatants, parfois ternes) du businessman. Et pour ceux qui se demandent : j’apprécie sincèrement la prise de risque de Lafitte.

Le casting est solide. Outre Lafitte, on retrouve Joséphine Japy, Camille Chamoux, Hakim Jemili, ainsi que Fabrice Luchini, Patrick d’Assumçao, Antoine Reinartz, et bien d’autres.

EST-CE QUE ÇA MÉRITE UNE SOIRÉE DEVANT LA TÉLÉ ?

Initialement intitulée « Wonderman », cette série faisait un clin d’œil au succès entrepreneurial de Tapie avec la société de piles électrique Wonder. Personnellement, j’aimais bien cette idée, mais la simplicité du titre « Tapie » finalement choisi par Netflix a aussi son charme.

Lafitte interprétant Bernard Tapie – Scène dans le vestiaire de l’OM

Laurent Lafitte a été étonnant, apportant une authenticité sans simplement imiter Tapie. Son interprétation m’a impressionné, tout comme celle de ses co-acteurs. Physiquement, Laurent Laffite qui a prit du poids pour la série, est bluffant, et son interprétation exemplaire. Certains cadres de cameras peuvent parfois nous laisser penser qu’il s’agit de Bernard Tapie et non de Lafitte. Le voyage dans les années 60 et 70 est admirablement réalisé, rendant hommage aux réussites et défis de Tapie.

Cependant, et c’est là où je suis mitigé, la série par moments se perd dans une théâtralité exacerbée, notamment avec une bande son parfois envahissante. Le mélange entre drame et « soap » me semble parfois forcé.

Pourtant, certaines scènes sont époustouflantes, notamment la confrontation avec le procureur Eric de Montgolfier. Et malgré des débuts plutôt prévisibles, l’ensemble donne une perspective intéressante de la vie tumultueuse de Tapie.

EN CONCLUSION… « Tapie » sur Netflix n’est peut-être pas une série parfaite, mais elle offre une fresque historique et émotionnelle d’une figure emblématique française. Je vous le dis : c’est à voir, ne serait-ce que pour la prestation exceptionnelle de Laurent Lafitte.

Bande Annonce série « Tapie » sur Netflix