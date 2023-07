La France sélectionne ses as de l’énergie nucléaire pour regagner la compétition des mini-réacteurs

Le nucléaire est de retour dans la course en France avec l’émergence de champions prometteurs dans le domaine des mini-réacteurs. Naarea et Newcleo ont décroché la timbale avec près de 25 millions d’euros de subventions publiques dans le cadre du programme « France 2030 ». Et comme si cela ne suffisait pas, le consortium Nuward dirigé par EDF se voit attribuer la coquette somme de 300 millions d’euros pour réaliser son « avant-projet détaillé ». C’est ce qu’on appelle mettre toutes ses cartes sur la table !

La France ne se laisse pas impressionner par la multitude de start-up qui prétendent révolutionner la production d’énergie nucléaire. Lors d’une visite à Caen, plusieurs membres du gouvernement ont annoncé les grands gagnants de l’appel à projets « réacteurs nucléaires innovants » lancés par le programme France 2030. Et les heureux élus sont Naarea, une société française fondée par Jean-Luc Alexandre, un ancien d’Alstom, qui met sur un microréacteur à sels fondus et à neutrons rapides, et Newcleo, la start-up fondée par l’Italien Stefano Buono, physicien et cofondateur d’Advanced Accelerator Application, qui met quant à elle sur un réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb inspiré du fameux Superphénix.

Ces deux pépites vont recevoir respectivement une subvention de 10 millions et de 15 millions d’euros pour booster le développement de leurs réacteurs. Espérons que cet argent leur permette d’aller de l’avant et de faire des étincelles dans l’industrie nucléaire. On croise les doigts pour que ces champions français nous surprennent avec leurs innovations et qu’ils nous propulsent vers un avenir énergétique radieux !