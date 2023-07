Tragédie en mer Méditerranée : un navire de migrants sombre faisant près de 80 victimes

Un bateau de pêche transportant des migrants a sombré au large de la Grèce ce mercredi 14 juin. Avec un bilan qui continue de s’aggraver, c’est l’incident le plus meurtrier de l’année dans le pays.

Un tragique voyage en quête d’espoir

Il ne reste que l’incertitude à propos de leur identité, leur pays d’origine et leur âge. Une tragédie s’est produite au large de la péninsule du Péloponnèse, dans le sud-ouest de la Grèce. Des dizaines de migrants ont perdu la vie lors de cette périlleuse traversée de la Méditerranée, un voyage plein d’espoir vers les rivages européens qui s’est terminé de manière catastrophique.

Un bilan en constante évolution

Les chiffres officiels, fournis par les garde-côtes grecs, sont devenus de plus en plus sombres au cours de la journée. Le nombre de victimes est passé de 17 à 32, puis à 59 et finalement à 78. C’est déjà le naufrage le plus mortel de l’année en Grèce et il semble que le bilan va continuer à s’aggraver.

Sauvetage en cours

Environ une centaine de personnes ont été sauvées à la mi-journée, selon les garde-côtes. Le bateau aurait quitté la Libye dans l’espoir de rejoindre l’Italie. Le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, à 47 miles marins (environ 90 kilomètres) de Pylos, en mer Ionienne. Les survivants sont en cours de transport vers le port de Kalamata, situé au sud du Péloponnèse.

Réactions politiques

La présidente grecque, Ekateríni Sakellaropoúlou, est attendue à Kalamata aujourd’hui. L’ancien Premier ministre conservateur Kyriákos Mitsotákis, qui est favori pour les élections législatives du 25 juin avec son parti Nouvelle Démocratie, a reporté un rassemblement de campagne prévu pour ce soir à Patras. De son côté, le leader du parti de gauche Syriza et ancien Premier ministre, Aléxis Tsípras, a exprimé sur Twitter son chagrin face à cette « tragédie humaine, qui reflète de manière triste le désespoir de ceux qui cherchent l’asile en Europe ».

Détails du drame

Au moment du naufrage, aucun des passagers n’était équipé de gilet de sauvetage. Le nombre total de personnes à bord reste inconnu, mais des témoignages initiaux évoquent la présence de 400 passagers à bord. Les premiers témoignages suggèrent que les migrants provenaient notamment d’Afghanistan, du Pakistan, de Syrie et de Palestine.

Une surveillance infructueuse

Le bateau de pêche avait été repéré pour la première fois mardi après-midi par un avion de Frontex, l’Agence européenne de surveillance des frontières, mais les migrants à bord auraient « refusé toute aide ». Les autorités pensent que le bateau est parti de la région de Tobrouk, à l’extrême nord-est de la Libye, en direction de l’Italie. En raison des refoulements illégaux de migrants par la Grèce vers la Turquie voisine, la route migratoire directe entre la Libye et l’Italie, bien que longue et dangereuse, s’est développée.

Autres naufrages

Un autre bateau transportant 80 migrants a rencontré des difficultés au large de la Crète et a été secouru et remorqué par des patrouilleurs des garde-côtes au port de Kaloi Limenes, dans le sud de l’île, selon la police portuaire grecque.

Un problème mondial

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi dernier que près de 3800 personnes avaient péri sur les routes migratoires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient l’année dernière, un chiffre record depuis 2017. Selon un communiqué de l’OIM, « un total de 3789 décès ont été enregistrés en 2022, soit 11 % de plus que l’année précédente ». Plus de la moitié des décès de migrants dans le monde l’année dernière ont eu lieu dans la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord).

N’oublions jamais que derrière ces chiffres, il y a des vies humaines, des personnes qui cherchent un avenir meilleur, et qui sont prêtes à risquer le tout pour le tout pour y parvenir.