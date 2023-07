Le parlement vote en faveur d’une loi anti-squat plus rigoureuse

Le mercredi 14 juin, la majorité présidentielle a adopté une législation visant à sanctionner plus sévèrement les squatteurs. Cet acte, cependant, n’a pas reçu l’approbation de la gauche ni des organisations. La loi, qui a été discutée pendant des mois, a provoqué des débats passionnés sur la question des droits des propriétaires et des personnes sans domicile.

Un vote décisif du Sénat

Le Sénat a scellé la décision lors de son dernier vote ce mercredi 14 juin. Le texte, proposé par la majorité présidentielle, a pour but de renforcer les sanctions à l’encontre des squatteurs. Malgré son adoption, le texte divise. La gauche et certaines associations luttant contre le mal-logement se montrent particulièrement hostiles à cette loi. Les sénateurs ont approuvé en seconde lecture, sans modification, la version votée par l’Assemblée nationale début avril. Le texte a été approuvé par 248 voix contre 91. Cette décision, qui est le résultat d’une longue bataille politique, marque une étape importante dans la politique du logement en France. Toutefois, elle souligne également l’ampleur des divisions politiques sur la question du droit au logement.

Dupond-Moretti défend une « rédaction équilibrée »

Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a soutenu une rédaction « équilibrée » renforçant les droits des propriétaires sans compromettre la protection des occupants de bonne foi. Selon lui, le texte permettrait d’établir une distinction claire entre ceux qui se trouvent dans une situation difficile et les personnes qui abusent du système. La proposition de loi, initiée par le député Guillaume Kasbarian (Renaissance), vise à protéger les logements contre l’occupation illégale. Kasbarian, quant à lui, a souligné l’importance de protéger les propriétaires contre les abus, tout en affirmant que la loi ne visait pas les plus démunis. L’initiative est en cours depuis fin 2022, suite à plusieurs affaires de squat de logements largement médiatisées. Ces affaires ont fait les gros titres et suscité une vive réaction de la part du public, ajoutant un sentiment d’urgence à l’adoption de la loi.

Des sanctions plus sévères contre les squatteurs

Le texte prévoit de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, avec des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. C’est un changement significatif qui vise à dissuader les squatteurs potentiels et à donner plus de pouvoir aux propriétaires pour reprendre possession de leur propriété. D’après une addition en première lecture, le juge ne pourra plus accorder de délais aux squatteurs dont l’expulsion a été ordonnée par la justice. Ce point particulier a été un sujet de débat intense, certains estimant que cela pourrait conduire à des expulsions sans préavis et sans solution de relogement pour les personnes concernées. Un nouveau délit est créé, punissant d’une amende de 3 750 euros la promotion de méthodes encourageant l’intrusion dans un domicile. Cette mesure vise à dissuader les groupes et les individus de promouvoir activement le squat comme une forme de protestation ou de résistance.

Un texte « inacceptable » pour la gauche

Pour la gauche, le texte est inadmissible. Le groupe CRCE majoritairement communiste a défendu en vain une motion de rejet du texte, considéré comme une « véritable criminalisation de la pauvreté ». L’association Droit au logement (Dal) avait appelé à une manifestation devant le Sénat en fin d’après-midi sous le slogan « Se loger n’est pas un crime, c’est un droit ! » Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé-Pierre a estimé à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, soit 30 000 de plus que l’année précédente. Cette opposition de la gauche souligne le fossé qui existe entre les différents acteurs politiques quant à la manière de traiter la question du logement et des squats.

La crise du logement toujours présente

Le ministre chargé du Logement, Olivier Klein, a récemment admis qu’il existait un « risque de bombe sociale » lié à la crise aiguë du secteur. « Cette proposition de loi n’a jamais eu pour objectif de résoudre la crise du logement dans notre pays, mais elle permet de lutter contre les abus, contre ceux qui profitent du système et arnaquent les petites gens », a-t-il déclaré au Sénat. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé au début du mois plusieurs mesures pour tenter de contenir la crise, sans pour autant convaincre. Le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, Christophe Robert, a exprimé un sentiment de « gueule de bois » après six mois de travail du Conseil national de la refondation (CNR) sur le logement. Bien que la loi vise à protéger les propriétaires, elle ne fournit pas de solutions pour les milliers de personnes qui se retrouvent sans domicile, exacerbant ainsi les tensions sociales.