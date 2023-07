Feux dévastateurs au Canada : La France sur le qui-vive

Des incendies d’une ampleur considérable en Californie et au Canada ont déjà engendré des fumées qui ont enveloppé le ciel français par le passé.

Ces derniers jours, les images impressionnantes en provenance de New York témoignent d’une réalité similaire : les gratte-ciels et les monuments se trouvent dissimulés derrière un voile orangé omniprésent, tandis que des témoins décrivent une atmosphère irrespirable…La ville américaine subit depuis mardi les effets des fumées provenant de plus de 150 incendies dévastateurs qui sévissent au Canada, malgré la distance de 800 kilomètres qui les sépare.

La possibilité d’une arrivée des fumées en Europe grâce à des vents favorables suscite des interrogations légitimes.

Les conditions météorologiques actuelles au Canada et aux États-Unis offrent des explications. Selon le météorologiste Guillaume Séchet, une dépression est en cours sur la Nouvelle-Écosse et le Québec, tandis qu’un vent du nord-ouest souffle sur New York.

Toutefois, le météorologiste souligne que la France ne devrait pas être touchée par ces fumées dans les prochains jours. Même si elles venaient à survoler le ciel français, comme cela s’est déjà produit en 2020 lors des incendies dévastateurs en Californie qui ont enveloppé Paris de leur fumée, l’impact ne serait pas aussi significatif qu’à New York.

Les réseaux sociaux relayent des simulations de la propagation des fumées de ces incendies vers les États-Unis, mais à l’heure actuelle, aucune information n’est disponible pour l’Europe. Guillaume Séchet explique que lorsqu’il y a des flux d’ouest, une perturbation met généralement de « 5 à 7 jours » pour atteindre la France et l’Europe depuis les États-Unis. Cependant, la tendance actuelle est plutôt aux flux d’est ou de sud. Ainsi, pour les jours à venir, la France ne subira pas l’influence de l’air en provenance des États-Unis ou du Canada.

Si les incendies persistent au Canada, cette situation pourrait évoluer, mais cela ne se produirait pas dans les dix prochains jours, selon Guillaume Séchet.

Les fumées des incendies au Canada : une menace planétaire, mais la France pour l’instant épargnée

Le spécialiste rappelle également que les fumées finiront par se diffuser à travers la planète à un moment donné, dans quelques semaines voire quelques mois, en raison du mélange de l’atmosphère unique de notre planète. Toutefois, cette diffusion ne sera peut-être pas visible en Europe.

Alors que les feux continuent de faire rage au Canada, la France reste pour l’instant à l’abri des conséquences directes des fumées. Néanmoins, la vigilance reste de mise alors que les conditions météorologiques évoluent constamment et pourraient potentiellement influencer la propagation de ces fumées à travers le globe.