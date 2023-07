Tragique décès d’une femme enceinte en Pologne, les manifestants accusent la loi anti-IVG

Varsovie, le 14 juin – La famille de Dorota Lalik a annoncé le décès de celle-ci suite à une septicémie causée par la mort de son fœtus de 20 semaines. La tragédie a ravivé la colère de milliers de Polonais, qui se sont rassemblés dans les rues de Varsovie pour protester contre la loi anti-IVG parmi les plus restrictives d’Europe.

Dorota Lalik, âgée de 33 ans, a perdu la vie le 24 mai dernier dans un hôpital de Nowy Targ, dans le sud de la Pologne. Trois jours auparavant, elle avait été admise à l’hôpital après avoir rompu la poche des eaux. Un communiqué de sa famille indique qu’elle est décédée des suites d’une septicémie causée par la mort de son fœtus.

Le mari de Dorota Lalik, dans une déclaration au quotidien Gazeta Wyborcza, a déclaré : « Les infirmières lui ont dit de se coucher les jambes par-dessus la tête pour récupérer les eaux. Personne n’a suggéré de provoquer une fausse couche pour sauver Dorota, puisque les chances de survie du bébé étaient réduites ». Les médecins ont refusé d’intervenir tant que la mort du fœtus n’était pas confirmée. Ce n’est qu’à 5h 20, le 24 mai, que le décès du bébé a été constaté, autorisant ainsi l’ablation de l’utérus, mais il était déjà trop tard pour Dorota, décédée à 9h39.

Le Monde relate que Dorota Lalik est la sixième femme à perdre la vie à cause de cette quasi-interdiction de l’avortement depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2020. Bien que la loi anti-IVG prévoie, en théorie, la possibilité d’un avortement en cas de danger pour la vie de la femme ou d’inceste, sa mise en pratique est si restrictive que les médecins craignent de le pratiquer.

La manifestation de mercredi a été marquée par des slogans poignants tels que « Arrêtez de nous tuer ! » et a été rejointe par des manifestants dans cinquante villes et villages de Pologne en hommage à Dorota ainsi qu’à Agnieszka, Justyna, Izabela, Anna et Marta, d’autres femmes décédées dans des circonstances similaires.

« En Pologne, tout est politique lorsque vous êtes une femme« , a déploré Katarzyna Kotula, députée de la Nouvelle Gauche et manifestante. « En particulier lorsque vous êtes enceinte. En raison de décisions politiques, des femmes meurent dans les hôpitaux polonais ».

Il convient de rappeler qu’en mars dernier, une activiste polonaise avait été condamnée à des travaux d’intérêt général pour avoir facilité un avortement, une affaire sans précédent en Pologne.

Un sondage réalisé début mars indique que 83,7 % des Polonais sont favorables à une libéralisation de la loi sur l’avortement, tandis que seulement 11,5 % souhaitent maintenir le statu quo actuel.

La Pologne, un pays de tradition catholique, possédait déjà l’une des législations les plus restrictives en matière d’avortement en Europe, et la décision de la Cour constitutionnelle l’année dernière, déclarant les interruptions de grossesse pour malformation fœtale « inconstitutionnelles », a renforcé ces restrictions.