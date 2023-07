Mystères dévoilés : le mari de Karine Esquivillon placé en garde à vue au milieu de sa disparition

Après plus de deux mois depuis la disparition troublante de Karine Esquivillon, une vendéenne dévouée de cinq enfants, une avancée significative a émergé dans l’affaire. Aujourd’hui, Michel Pialle, son mari au passé mystérieux, a été appréhendé par les gendarmes diligents de la Direction de la recherche de Nantes. Le récit fourni par cet homme énigmatique occupe désormais le devant de la scène dans l’enquête en cours.

Depuis plus de deux mois, Michel Pialle n’a cessé de maintenir une affirmation : sa femme, Karine Esquivillon, a volontairement quitté leur domicile conjugal le lundi 27 mars, épuisée par la dégradation de l’état de leur relation. « Elle en avait assez de cet endroit, c’est monotone, sans culture. Elle était lasse », nous confiait-il mi-mai. « Je crois qu’elle s’est dirigée vers le sud. » Pourtant, depuis deux mois, les enfants de Karine et sa sœur expriment leur étonnement et leur inébranlable conviction : jamais Karine ne serait partie brusquement en laissant derrière elle ses enfants, notamment son fils et sa fille de 12 et 14 ans.