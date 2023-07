Le dévoilement du suspect dans l’affaire du meurtre d’Iris : un individu déjà condamné pour viol

Une avancée cruciale a été réalisée dans l’enquête sur le meurtre d’Iris, jeune femme de 23 ans retrouvée sans vie à Lanester (Morbihan) à la fin du mois de mai. Un homme âgé de 49 ans, déjà condamné pour viol par le passé, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre accompagné de viol. Les enquêteurs ont pu identifier son véhicule grâce aux enregistrements de vidéosurveillance.

De nouvelles informations émergentes concernant l’enquête en cours ainsi que le profil du suspect, récemment inculpé pour le meurtre d’Iris. Le corps de cette jeune femme de 23 ans, portée disparue à Lorient, a été découverte par des promeneurs dans les eaux de la rivière Blavet, à Lanester (Morbihan), fin mai. Cet homme de 49 ans est loin d’être un inconnu des autorités judiciaires, ayant déjà été condamné pour viol en 2015. Le procureur de la République de Lorient a confirmé que l’ADN de l’accusé a été retrouvé sous les ongles de la victime. Malgré cela, le suspect continue de nier toute implication dans cette affaire…

Une information judiciaire pour enlèvement, séquestration, homicide volontaire et viol a été ouverte. Le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, a révélé cette semaine les circonstances ayant permis d’identifier cet individu. Les enregistrements des caméras de surveillance montrent Iris, visiblement en état d’ébriété, assis sur un muret en plein centre-ville de Lorient, accompagné d’un proche. Un homme rode autour d’eux. « Alors qu’Iris était manifestement en difficulté, trébuchant et tombant au sol, l’homme s’est approché d’elle et l’a littéralement chargée sur son épaule, avant de la faire disparaître hors du champ de la caméra. Quelques instants plus tard, une camionnette de type Master, tous feux éteints, est passée devant l’objectif », a expliqué le procureur.

C’est grâce à ce véhicule que les enquêteurs ont pu remonter jusqu’au suspect : le propriétaire est un homme âgé de 49 ans, déjà condamné notamment pour viol, ayant été libéré de prison en 2018. Il était toujours soumis à un suivi socio -judiciaire. « Au cours de ce suivi, les experts, en particulier les psychiatres, n’avaient relevé aucun élément suggérant un risque de récidive », a précisé le procureur.

Lors de sa garde à vue, le suspect a initialement nié avoir eu le moindre contact avec Iris. Cependant, face à la présence de son ADN sous les ongles de la victime, il a finalement admis lui avoir donné son aide. Il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre accompagné de viol.