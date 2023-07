Agression à l’arme blanche à Annecy : 4 enfants parmi les victimes

Une scène d’horreur a ébranlé la tranquillité de la ville d’Annecy ce jeudi matin, lorsque six personnes ont été cruellement blessées lors d’une attaque au couteau survenue dans un parc local. Parmi les victimes, figurent tragiquement quatre jeunes enfants, dont le pronostic vital est actuellement engagé, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. Les autorités ont rapidement bouclé le secteur environnant le parc, situé au cœur de la ville, et les secours sont déjà sur place, faisant preuve d’une réactivité exemplaire. Dans cette atmosphère tendue, le préfet s’est également rendu sur les lieux pour superviser les opérations en cours.

L’assassin a été appréhendé, comme l’a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré sur Twitter : « Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessées par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. » Une cellule d’information a été mise en place par la préfecture de Haute-Savoie pour fournir des renseignements supplémentaires, avec un numéro de contact disponible au 04 50 33 61 33.

Il a été révélé que l’assaillant est de nationalité syrienne

Selon une source policière, l’auteur de ces actes abominables se nomme Abdalmasih H. et est né en 1991. Ayant présenté une demande d’asile en France auprès de l’Ofpra en novembre 2022, dans le cadre d’une procédure normale, il s’est vu refuser cette demande puisqu’il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède. D’après l’AFP, il ne figure dans aucun fichier policier et reste inconnu des services de sécurité. Suite à son arrestation, l’agresseur a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête en cours.

Cette attaque barbare a suscité l’indignation des plus hautes autorités de l’État. Emmanuel Macron a dénoncé une « attaque d’une lâcheté absolue », tandis que la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé son déplacement sur les lieux, selon les informations relayées par Matignon à l’AFP. De son côté, Gérald Darmanin prévoit également de se rendre sur place dans la journée. À l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée pour honorer les victimes de cet acte insensé.

L’ensemble de la classe politique a réagi immédiatement à cette attaque odieuse. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale, a exprimé sa consternation sur Twitter : « Honneur et effroi à l’annonce de l’attaque au couteau sur des jeunes enfants à Annecy. Les mots manquent. Tout mon soutien aux blessés et à leurs familles. » Éric Ciotti, président des Républicains, a réagi avec une grande émotion et une profonde colère, déclarant sur le réseau social : « Immense émotion et grande colère ! Tout mon soutien aux familles et aux victimes. » De son côté, Jean-Luc Mélenchon a exprimé son indignation face à cette cruauté sans limites : « Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miettes à devoir le vivre. »

Cette tragédie d’une violence inouïe résonne comme un rappel de l’importance de la sécurité et de la vigilance, même dans les lieux les plus paisibles de notre société. Alors que les enquêteurs s’attèlent à comprendre les motivations de l’agresseur et à établir les faits avec précision, nos pensées accompagnent les victimes et leurs proches dans cette épreuve insoutenable. L’heure est à l’union et à la solidarité pour panser les plaies et soutenir ceux qui souffrent de cette tragédie sans nom.