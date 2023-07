Enquête en cours : Deux évêques français dans la tourmente d’une affaire d’agression sexuelle présumée

L’évêque de La Rochelle, Mgr Georges Colomb, et l’évêque auxiliaire de Strasbourg, Mgr Gilles Reithinger, sont au cœur d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle et de non-dénonciation. Les faits, remontant à 2013, ont été révélés le 13 juin dernier. Cette affaire, qui secoue l’Église catholique française, met en lumière la question délicate de la gestion des abus sexuels au sein de l’institution. Les deux évêques, figures respectées de l’Église, se retrouvent aujourd’hui dans une situation délicate.

Des allégations graves

Mgr Colomb est actuellement sous le feu des projecteurs suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris. Il est soupçonné d’avoir tenté d’agresser sexuellement un jeune homme majeur en 2013, alors qu’il était à la tête des Missions étrangères de Paris (MEP). L’évêque, qui nie fermement ces accusations, a exprimé sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations. Il se dit prêt à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires. Les allégations ont été portées par un jeune homme qui, à l’époque des faits présumés, était un visiteur régulier de la maison des MEP. L’impact de ces accusations sur la communauté religieuse est considérable, et l’Église attend avec impatience les résultats de l’enquête pour clarifier la situation. Cette affaire met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue et d’une meilleure formation au sein de l’Église pour prévenir de tels incidents. Elle souligne également l’importance de la mise en place de mécanismes de signalement efficaces et transparents.

La défense des évêques

Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a appelé au respect de la présomption d’innocence pour les deux évêques. Il a souligné la gravité des accusations et a insisté sur le fait que la parole des plaignants doit être entendue et les droits de la défense respectés. Il a aussi rappelé que l’Église est déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire, dans le respect des victimes et de la justice. Il a exprimé sa confiance dans le système judiciaire pour mener à bien cette enquête. Enfin, il a souligné que l’Église est engagée dans un processus de transparence et de responsabilité face à de telles accusations. Par ailleurs, il a souligné l’engagement de l’Église à soutenir les victimes tout au long du processus judiciaire et à prendre des mesures pour prévenir de tels incidents à l’avenir.

Le témoignage de la victime présumée

Selon le témoignage d’un jeune catholique alsacien, qui a choisi de rester anonyme, Mgr Colomb l’aurait invité dans son appartement et aurait tenté de l’agresser sexuellement après lui avoir proposé un massage à l’huile. La victime présumée aurait ensuite informé Mgr Reithinger de l’incident. Ce dernier, ami d’enfance de la victime et numéro deux des MEP à l’époque, aurait informé le nonce de l’époque, Mgr Luigi Ventura, mais n’a pas signalé l’incident à la justice. Le témoignage de la victime présumée soulève des questions sur les mécanismes de signalement au sein de l’Église et la manière dont ils sont traités. Il met également en lumière la difficulté pour les victimes d’abus sexuels de parler de leur expérience, surtout lorsqu’elles sont confrontées à des figures d’autorité respectées.

Une demande de mise en retrait

Face à ces accusations, Mgr Colomb a demandé au pape François de le mettre en retrait, tout en restant évêque de La Rochelle et Saintes. Cette décision a pour but de lui permettre de préparer sa défense et de préserver le diocèse de La Rochelle. Un administrateur devrait être nommé pour gérer le diocèse pendant cette période. Cette demande de mise en retrait est une démarche rare et significative, qui témoigne de la gravité de la situation. Elle permet à Mgr Colomb de se concentrer sur sa défense tout en assurant que les activités du diocèse continuent sans interruption. C’est également un signe de sa volonté de coopérer pleinement avec l’enquête en cours.