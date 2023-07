Depuis la région de l’Ardèche, le président français a dévoilé une stratégie visant à rétablir la souveraineté pharmaceutique.

Les faits importants à retenir

Dans le but d’éviter les pénuries et de retrouver une indépendance dans le domaine pharmaceutique, Emmanuel Macron a annoncé, ce mardi 13 juin, que la production d’une cinquantaine de médicaments serait « relocalisée » en France, dont 25 dans un avenir proche.

Parmi ceux-ci, il a notamment mentionné les principes actifs de la morphine, de l’amoxicilline et de six anticancéreux. Pour concrétiser cette initiative, le président a prévu un investissement total de plus de 160 millions d’euros.

Un accent sur l’accélération des biomédicaments

Emmanuel Macron a appelé à simplifier les « essais cliniques » et à promouvoir l’adoption généralisée des « technologies innovantes » dans le domaine médical, avec pour objectif d’atteindre « 20 biomédicaments en France ». Les biomédicaments sont des médicaments issus d’organismes vivants ou de leurs cellules. « Nous devons progresser bien plus rapidement », a-t-il souligné.

Établissement d’une liste de médicaments essentiels

Le président a promis que le ministre de la Santé détaillerait cet après-midi « une liste unique de médicaments destinés au traitement de nos concitoyens ». Cette liste, actuellement composée de 450 médicaments, sera « évolutive ».

Le plan blanc du médicament en dernier recours

Dans les cas de pénuries les plus critiques, « un plan blanc du médicament sera élaboré, à l’instar de ceux que nous connaissons pour nos structures de santé », a déclaré le président, sans donner de détails supplémentaires sur ce dispositif déjà annoncé par le ministère.