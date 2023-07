La Terre gronde à la suite de la dissolution de SLT (Soulèvements de la Terre), décidée ce 21 juin par le Conseil des ministres. Le gouvernement justifie cette mesure par des agissements violents, mais SLT voit une entrave aux libertés et prépare sa défense. Cette décision suscite une vague de réactions, ravivant le débat sur la place de l’activisme environnemental.

Annonce et justifications de la dissolution de SLT

C’est dans le cadre solennel de l’Élysée que la décision est tombée : les Soulèvements de la Terre sont dissous. La proposition de Gérald Darmanin a été validée par la Première ministre lors du Conseil des ministres de ce 21 juin. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, précise que cette décision sanctionne l’usage de la violence, illégitime selon lui dans un État de droit. Il insiste sur le fait que la sécurité des citoyens et le respect de la loi sont primordiaux.

Le décret de dissolution accuse SLT de provoquer sabotages et dégradations matérielles, parfois de manière violente, tout en se drapant de la cause environnementale. Selon le gouvernement, ces actes vont à l’encontre du principe de non-violence que prône l’écologisme. Le gouvernement évoque ainsi des « destructions matérielles » et « agressions physiques contre les forces de l’ordre » attribuées au collectif. Ces accusations, précises et documentées, donnent une impression de gravité à la situation. Néanmoins, elles sont contestées par SLT qui se dit victime d’une répression politique.

La riposte de SLT et la coalition de soutien

Suite à cette annonce, SLT a rapidement fait entendre sa voix. Faisant référence aux affrontements du 28 mars lors d’une manifestation à Sainte-Soline, le mouvement dénonce l’utilisation de « grenades mutilantes » et réfute toute illégitimité à s’organiser collectivement. Pour SLT, cette dissolution marque « une atteinte particulièrement grave aux libertés publiques ». Le collectif promet ainsi une « bataille juridique ». À cette démarche, s’ajoute l’écho international de cette nouvelle qui a engendré une vague de solidarité et de soutien à travers le monde. Diverses personnalités politiques de gauche ont exprimé leur soutien à SLT.

Yannick Jadot, ancien candidat des Verts à la présidentielle, déplore la « répression du mouvement écologiste » qu’il juge « autoritaire et absurde ». Sandrine Rousseau, députée EELV, reproche au gouvernement de préférer réprimer plutôt que d’affronter la réalité du réchauffement climatique. Ils invitent à une prise de conscience nationale et internationale sur la nécessité d’une lutte pacifique mais déterminée pour l’environnement.

Les initiatives et la convergence des luttes face à la dissolution de SLT

SLT fait face à une menace de dissolution depuis le 28 mars. Il s’est distingué en luttant contre la surexploitation des ressources. En particulier, le collectif s’est confronté à des projets tels que les méga-bassines à Sainte-Soline. Il s’est également battu contre l’extraction de sable à Saint-Colomban. Ces actions ont provoqué de vives réactions. L’origine du collectif remonte à la résistance contre un projet d’aéroport prévu à Notre-Dame-des-Landes. SLT a organisé de nombreuses manifestations pour la défense de l’environnement. Ses actions, toujours non-violentes, sont menées en collaboration avec des collectifs locaux. Cette stratégie de coopération favorise la cohésion dans l’action et la défense des territoires.

Malgré la menace de dissolution, SLT a fédéré une large communauté. Cette communauté regroupe militants, associations, chercheurs, syndicalistes et citoyens. Ils sont tous réunis au sein de 180 collectifs locaux. Ils partagent tous l’objectif de SLT. Cet objectif est de lutter contre l’accaparement des terres et des ressources en eau. Ces soutiens sont une force de proposition et d’opposition. Ils contestent le modèle actuel de développement.

Les échos retentissants pour SLT et l’intensification de la répression

SLT a attiré l’attention de personnalités notables. En début juin, une quarantaine d’entre elles ont agi. Parmi elles, on trouve l’écrivaine Virginie Despentes, Alain Damasio et Philippe Descola. Ils ont signé un ouvrage collectif intitulé « On ne dissout pas un soulèvement ». C’était en réponse à la menace de dissolution. Ces voix puissantes ont aidé à amplifier le message de SLT. Elles ont également mis en lumière les enjeux de cette lutte. La dissolution de SLT s’inscrit dans un contexte particulier. C’est un contexte de répression accrue contre le mouvement.

Benoît Feuillu est l’un des porte-parole de SLT. Il a récemment critiqué la « précipitation » d’Emmanuel Macron. Selon lui, Macron obéit aux ordres des industriels. Il pense que la dissolution ne fera que renforcer le mouvement. Il rappelle que les luttes écologistes restent un espoir. C’est un espoir pour une planète plus respectée et plus durable. Benoît Feuillu a été arrêté et placé en garde à vue. Cela fait suite à une série d’arrestations orchestrées par la sous-direction antiterroriste.

Ces événements montrent le durcissement des mesures contre l’activisme écologique. Ils font craindre une escalade de la tension entre le gouvernement et les écologistes.

La dissolution de SLT est une décision lourde de conséquences, marquant une escalade dans la répression des mouvements écologistes. Les réactions nombreuses et les soutiens apportés à SLT témoignent de l’importance de ce débat sur la place de l’activisme environnemental dans notre société. La bataille juridique annoncée par SLT sera donc à suivre de près. Elle pourrait bien déterminer le futur de l’engagement écologiste en France.