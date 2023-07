Maximilien et Estelle de « Mariés au premier regard »

Après les récentes ruptures de Léa et Emanuel, Jessica et Pascal, ainsi qu’Anabel et Fabrice, un autre couple issu du programme romantique de M6 annonce sa séparation.

La septième saison de « Mariés au premier regard » s’est conclue la semaine dernière sur M6, laissant place aux confidences des couples. Anabel et Fabrice ont surpris les téléspectateurs en annonçant leur séparation il y a quelques jours, malgré une alchimie évidente lors de leur première rencontre. Même constat pour Léa et Emanuel, qui étaient compatibles à 81% selon les experts de l’émission, tout comme Jessica et Pascal, dont la passion commune pour le sport n’a pas suffi à solidifier leur idylle.

Ce mardi 13 juin, c’est au tour d’Estelle et Maximilien d’annoncer une triste nouvelle. Une particularité de leur histoire réside dans l’intervention du père de la mariée, très protecteur, lors de leur rencontre. La distance géographique, avec Estelle vivant à Alès et Maximilien résidant du côté de Perpignan, constituait déjà un obstacle. De plus, Estelle ressentait de la jalousie lorsque Maximilien exerçait son métier de coach sportif auprès de ses clientes féminines. Malgré ces défis, ils avaient choisi de rester mariés.

Une expérience vécue intensément et sans regrets

« Je sors grandi de cette expérience, même si je n’ai pas obtenu ce que j’étais venu chercher au départ, je reste confiant quant à l’avenir », a déclaré mardi le jeune homme de 31 ans, père d’une petite fille de 6 ans, sur son compte Instagram. « L’aventure “MAPR” est terminée, mais la vie continue et je souhaite partager avec vous ma vie d’après ! Mon quotidien en tant que père, ma famille, mon monde professionnel, mes projets futurs, tout ce qui contribue à mon équilibre », a-t-il ajouté.

Cette information a été confirmée par Estelle : « Et voilà, l’aventure se termine pour nous deux. Comme vous le savez, Maximilien et moi avons décidé de mettre fin à notre relation, tout en nous respectant mutuellement. Nous sommes heureux d’avoir vécu cela ensemble.

Je tiens à remercier toute l’équipe de production de m’avoir permis de vivre cette aventure incroyable, riche en émotions, qui m’a beaucoup appris sur moi-même. Et je vous remercie tous pour votre soutien quotidien ». Mère d’une fille de 8 ans, Estelle affirme que « tout a été vécu intensément et sans regrets ». « Maintenant, il est temps de reprendre notre vie chacun de notre côté et d’écrire une nouvelle histoire », conclut la candidate.