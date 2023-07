Chantier Lyon-Turin : La préfecture de Savoie interdit une manifestation d’opposants prévue ce week-end

La préfecture de Savoie a décidé d’interdire la tenue d’une manifestation prévue ce week-end sur le chantier de la ligne Lyon-Turin.

Les opposants au projet, parmi lesquels figurent les Soulèvements de la Terre et les No-Tav italiens, avaient prévu de se mobiliser en compagnie de plusieurs élus, dont Éric Piolle, maire EELV de Grenoble, et Mathilde Panot, députée LFI. Le préfet de Savoie, François Ravier, a justifié la décision suivante :

« Il y a des craintes quant à la sécurité des forces de l’ordre et des pompiers »,

a-t-il déclaré lors d’un point presse, précisant que « 2000 gendarmes et policiers » allaient être déployés dans cette vallée frontalière de l’Italie.

Selon les estimations du préfet, entre ‘’3000 et 4000 manifestants’’ pourraient être présents, provenant principalement de régions extérieures, notamment de pays frontaliers tels que l’Italie et la Suisse. Les autorités ont également été informées de la présence d’éléments radicaux, évalués ‘’entre 300 et 500’’ personnes selon le ministère de l’Intérieur.

« Considérant la volonté affichée par certains de mettre fin aux travaux, nous craignons des intrusions et des dégradations sur les chantiers »,

a-t-il souligné peu avant la publication du décret d’interdiction.

En réaction à cette mobilisation des opposants, une manifestation de soutien au chantier s’est tenue jeudi matin devant la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, réunissant environ 200 personnes, dont des élus, maires, députés et sénateurs.

Ce contexte souligne les tensions grandissantes entre partisans et opposants, alors que le ministère des Transports évalue les coûts des 150 km de voies d’accès au tunnel actuellement en cours de creusement sous les Alpes. Les discussions concernant le tracé ferroviaire du côté français sont toujours en cours, alimentant les débats autour de ce projet controversé.