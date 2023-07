Alain Touraine est mort : Une figure majeure de la pensée universaliste

Alain Touraine, sociologue renommé et auteur d’ouvrages tels que « La Sociologie de l’action » et « Le Nouveau Siècle politique », est décédé à Paris dans la nuit du vendredi, à l’âge de 97 ans.

L’éminent intellectuel, considéré comme une figure incontournable de la scène intellectuelle française et internationale, nous a quittés vendredi matin à Paris, a confirmé sa famille au Monde. Tout au long de sa carrière, depuis ses premières enquêtes sur le terrain dans les usines Renault jusqu’à ses derniers écrits sur les évolutions du capitalisme « spéculatif », Alain Touraine n’a jamais cessé d’observer avec enthousiasme le monde social, ses profondes mutations, ses nouvelles lignes de fracture, ainsi que ses sources d’indignation et de liberté. « Moi, ce qui m’intéresse, ce que je tente de mettre au jour partout, c’est le conflit », déclarait-il lors d’une rencontre informelle en 2017. Raconter la société, mettre en récit ses conflits, telle était la vocation de cet intellectuel flamboyant, doté d’une curiosité sans limites, forgée par l’alliance de la littérature et de l’époque de la Libération.

Né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer (Calvados) au sein d’une famille plutôt bourgeoise et conservatrice, Alain Touraine a grandi en étudiant plusieurs livres. Son père, médecin et professeur de dermatologie, possédait une collection d’éditions originales des grandes maisons d’édition, parmi lesquelles Gallimard et Grasset. « J’appartiens aux dernières générations élevées par la littérature, confiait-il. Mon éducation fut plus moraliste que politique. Pour moi, la politique, à l’époque, c’était L’Espoir, de Malraux [Gallimard, 1937]. »

Enfant passionné de littérature, Alain Touraine était également marqué par les événements de la débâcle. Dans les années 1950, alors qu’il poursuivait ses études aux États-Unis, il assista à un cours du grand sociologue Talcott Parsons (1902-1979) qui eut un impact profond sur lui : « Cela m’a rendu malade, et en deux heures, j’ai compris ce contre quoi j’étais ! se souvenait-il. Pour Parsons, comme pour beaucoup d’Américains qui avaient gagné la guerre, la société était une évidence, ils l’habitaient comme on habite une maison avec un toit et des murs. Moi j’avais tout de suite été mal à l’aise dans une société qui s’était mal conduite, écroulée, et qui ne savait plus du tout ce qu’elle voulait. »

