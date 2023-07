Scandale « Partygate » : Boris Johnson, accusé d’avoir « trompé intentionnellement » le Parlement britannique

L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a exprimé jeudi sa frustration face à ce qu’il a qualifié de « tentative d’assassinat politique ». Cette déclaration fait suite à la publication des conclusions d’une enquête parlementaire. Le rapport indique que Johnson a menti au Parlement lors de l’affaire « Partygate » alors qu’il était au pouvoir, entraînant une réaction forte de la part de l’ex-Premier ministre. Cette affaire a fait grand bruit au Royaume-Uni et a provoqué un véritable séisme politique. La réaction de Johnson témoigne de la tension qui existe entre lui et les institutions britanniques à la suite de ces révélations.

« Un coup politique prémédité »

Dans une déclaration publique très combative, Johnson insiste sur son innocence et qualifie les conclusions de la commission d’enquête de « mensongères » et « folles ». Il accuse la commission d’essayer de porter « le dernier coup d’un assassinat politique ». Selon lui, « C’est une journée sombre pour les députés et pour la démocratie. Cette décision signifie qu’aucun député n’est à l’abri d’une vendetta ». Johnson soutient que les accusations portées contre lui sont basées sur des preuves insuffisantes et qu’elles ont été motivées par des intentions politiques plutôt que par une véritable recherche de la vérité. Il déplore une attaque non seulement contre sa personne, mais également contre la démocratie britannique. Il affirme que ce précédent pourrait mettre en danger l’ensemble des députés, qui pourraient être victimes de représailles basées sur des accusations sans fondement. Enfin, il souligne la gravité de la situation en mettant en avant l’impact que cela pourrait avoir sur le futur de la démocratie britannique.

Un précédent historique

La commission a établi que Boris Johnson avait menti à plusieurs reprises à la Chambre des communes en affirmant que toutes les restrictions sanitaires avaient été respectées à Downing Street durant le Covid. Cette situation est considérée comme un événement inédit dans l’histoire politique britannique, car elle a mis en lumière un manquement significatif à l’éthique et à la transparence attendues d’un Premier ministre en fonction. Le rapport qualifie la lettre de démission très virulente de Johnson, rappelant les discours de Donald Trump, d' »attaque contre les institutions démocratiques » britanniques. Cette comparaison avec l’ancien président américain illustre la gravité de la situation et souligne l’impact potentiel de tels comportements sur la stabilité et la confiance dans les institutions démocratiques. Cet incident pourrait être un tournant dans la façon dont les responsabilités des personnes en poste sont évaluées et gérées au Royaume-Uni.

Sanctions et conséquences

Bien que Johnson ne soit plus en fonction, la commission a indiqué qu’elle aurait recommandé une suspension de 90 jours s’il n’avait pas démissionné. Cette recommandation, bien qu’hypothétique, met en évidence la sévérité des accusations portées contre lui et la volonté des membres de la commission de souligner les conséquences de ses actes. Le rapport, qui sera débattu et soumis au vote des députés lundi, demande en outre que l’accès aux locaux du Parlement, généralement accordé aux anciens Premiers ministres, lui soit retiré. Cette mesure symbolique vise non seulement à sanctionner Johnson pour ses actes, mais aussi à envoyer un message fort sur l’importance de l’intégrité dans la vie publique britannique. En dépit de la démission de Johnson, ces sanctions mettent en relief l’importance d’assumer la responsabilité de ses actions, même après avoir quitté une position de pouvoir.

Réactions politiques

Certains élus conservateurs proches de Johnson ont déjà appelé à voter contre le rapport, tandis que la numéro deux de l’opposition travailliste, Angela Rayner, a comparé l’ex-dirigeant à « un bébé qui jette ses jouets hors du landau parce qu’il s’est fait prendre ». En parallèle, l’absence de consigne de vote par le parti conservateur montre une certaine réticence à condamner publiquement Johnson, ce qui met en évidence une division potentielle au sein du parti. D’un autre côté, les commentaires cinglants de Rayner illustrent la frustration de l’opposition face au comportement de Johnson, soulignant la polarisation accrue de la politique britannique à la suite de cette affaire.

Un avenir incertain

Un an après sa démission de Downing Street, le départ de Boris Johnson empêche tout retour au pouvoir de l’ex-journaliste et maire de Londres, du moins jusqu’aux élections législatives prévues l’année prochaine. Alors que certains craignaient une vague de départs massifs fragilisant le gouvernement de Rishi Sunak, seuls deux députés ont imité Johnson et ont démissionné du Parlement depuis une semaine. Sa capacité de nuisance réelle reste incertaine. Toutefois, son influence reste palpable, comme en témoigne la démission de deux autres députés. De plus, l’interdiction proposée d’accès à vie au Parlement souligne le désir de certains de limiter l’impact de Johnson sur la politique britannique à l’avenir.