Nature-Action Québec (NAQ) lance sa toute nouvelle marque employeur, Engagés pour la cause, une campagne d’envergure qui souhaite faire rayonner l’implication de ces individus qui font de NAQ une organisation respectée dans le domaine de la protection de l’environnement.

Une marque qui célèbre ses employé(e)s



Comme le dit souvent le directeur général Pascal Bigras, NAQ se distingue par l’action : « Cela fait plus de trois décennies que nous œuvrons dans la grande région de Montréal et un peu partout au Québec grâce à des gens extraordinaires qui livrent ces réalisations. La marque employeur vient donc mettre de l’avant notre monde, nos valeurs d’équipe, de collaboration et de partenariat sur lesquelles nous avons fondé notre réputation. La demande pour nos services est très grande depuis 3 ans, nous recrutons continuellement. » Karine Bérubé, cheffe de service des ressources humaines, souligne l’importance de cette campagne pour faire face à la pénurie de main d’œuvre :

« Le marché du travail est particulier pour un OBNL qui doit se démarquer en matière de recrutement. Il était temps pour nous de mettre de l’avant qui nous sommes et surtout comment l’humain demeure au cœur des préoccupations des gestionnaires chez NAQ ».

Une création qui met en valeur les expertises des équipes

D’entrée de jeu, il a été décidé que la marque employeur devait être une création faite pour et par les employés de NAQ. Avec un service interne de communication qui s’implique déjà à différents niveaux dans les centaines de projets réalisés par année, il était naturel de mettre en valeur l’expertise stratégique et créative de l’équipe des communications en leur offrant un mandat de conception original. Ainsi, l’équipe a développé l’entièreté du projet, de l’image de marque à la campagne promotionnelle.

« Rapidement, nous nous sommes aperçus que de travailler la marque employeur était un exercice au cœur de notre stratégie de positionnement globale.

Nature-Action Québec se définit par l’ensemble des gens qui la composent et qui réalisent, projet après projet, des actions qui ont un impact sur l’environnement. La notion d’être « engagés pour la cause » dépasse donc l’enjeu de recrutement, mais illustre notre sentiment d’appartenance à notre mission. », affirme Geneviève David, chargée aux communications.

La marque employeur est également un exemple concret du travail d’équipe et de la coopération qui règnent au sein de l’organisation. De la conservation des milieux naturels à perpétuité à la gestion d’écocentres et de maisons de l’environnement, en passant par l’organisation de

patrouilles vertes et de nombreux projets de restauration de sites, les expertises sont variées et les gens prennent plaisir à participer à la réalisation et au succès de tout un chacun.

Bien que l’un de leurs points communs soit leur intérêt pour la protection de l’environnement, les employé(e)s se rejoignent en leur volonté de créer un impact positif plus grand et de prendre plaisir à le faire.

Comme le démontre le positionnement de la marque, chez Nature-Action Québec « nous sommes plus que des employés, nous sommes des engagés ». Pour une organisation en évolution constante

Ce projet s’implante dans une grande démarche de réorganisation chez Nature-Action Québec. Il s’agit d’un organisme qui a un grand impact sur le terrain et qui regroupe près de 200 personnes pour répondre aux défis que posent notamment les changements climatiques. Pour accomplir la meilleures pratiques environnementales, Nature-Action Québec opte pour une approche d’accompagnement positive, bref, d’être un allié dans l’accélération de la conservation des milieux naturels et de la transition écologique.

Pour connaître l’organisation ou peut-être même se joindre à l’équipe : nature-action.qc.ca

Consulter la page web de la marque employeur : engagespourlacause.org

Vidéo corporative de Nature-Action Québec