Le ministre de la Santé, François Braun, tient à clarifier la situation concernant les futures ruptures de stocks de médicaments en France. Suite aux annonces du plan visant à relocaliser l’industrie pharmaceutique, il prévient ce mercredi matin sur RTL : « Nous allons encore faire face à des pénuries. Il faut être très clair : il y aura des risques de rupture de stocks de médicaments

Un suivi attentif de la production

Pour le ministre, l’objectif premier consiste à « établir une liste de médicaments essentiels », ceux qui permettent au système de santé de fonctionner normalement. Il mentionne notamment le paracétamol, très fréquemment utilisé, ainsi que d’autres médicaments indispensables mais plus rares d’utilisation. François Braun souhaite suivre de près les différentes étapes de production, de l’usine jusqu’à la pharmacie, afin de garantir l’absence de ruptures et de veiller à ce que ces médicaments soient bien disponibles pour les Français.

Des problèmes saisonniers et de production

Le ministre de la Santé évoque des « problèmes de production » qui peuvent être liés à des variations saisonnières, certains médicaments étant davantage utilisés en hiver. Il souligne la nécessité d’ajuster les stocks en fonction des besoins. François Braun affirme que les industriels sont pleinement mobilisés pour résoudre cette problématique. Il mentionne également la volonté du président de la République de relocaliser la production en France, en particulier pour les médicaments jugés critiques, une mesure qui s’impose selon lui non seulement pour les patients, mais aussi pour notre souveraineté industrielle.

Des craintes déjà énoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron avait déjà soulevé ces inquiétudes mardi lors d’une visite en Ardèche sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettant, où il avait annoncé la relocalisation prochaine de la production de 25 médicaments essentiels. Le chef de l’État avait notamment cité la morphine, l’amoxicilline pédiatrique et six médicaments anticancéreux. Ces relocalisations concerneront l’ensemble de la chaîne de production des médicaments, y compris souvent le principe actif, s’est-il félicité.

Huit projets pour lutter contre les pénuries

Au total, huit projets soutenus par environ 160 millions d’euros d’investissements publics et privés doivent être mis en œuvre pour lutter contre les récentes pénuries.

Le chef de l’État a rappelé que la France avait fait « l’expérience de la dépendance » pendant la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, soulignant qu’il était une impasse de déléguer à d’autres pays la production de médicaments essentiels dans un monde de plus en plus fragmenté. Conscient de cette dépendance industrielle, il estime qu’elle est généralement néfaste et encore moins acceptable lorsqu’il s’agit de la santé.