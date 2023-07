Assouplissement des crédits immobiliers et baisse des prix des grandes marques : les bonnes nouvelles du jour !

Dans une annonce qui réjouira les futurs acheteurs, le Haut conseil de stabilité financière a révélé aujourd’hui qu’il prévoyait de faciliter les conditions d’obtention des crédits immobiliers dans un proche avenir. Cette décision, qui devrait prendre effet dans les jours à venir, est susceptible d’augmenter la production de crédits de 250 millions d’euros par mois, selon les estimations de la direction générale du Trésor. Les investisseurs locatifs seront particulièrement avantagés par cette mesure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web.

Passons maintenant au chiffre du jour : 450. En déplacement en Ardèche, le Président Emmanuel Macron a présenté sa feuille de route pour lutter contre les pénuries de médicaments. Il a dévoilé une liste de 450 médicaments essentiels, parmi lesquels une cinquantaine sera relocalisée ou bénéficiera d’un renforcement de la production en France. La morphine, le midazolam, l’amoxicilline pédiatrique et six anticancéreux désignés parmi les médicaments concernés. Cette initiative vise à garantir un approvisionnement plus sûr et plus autonome en médicaments essentiels.

Enfin, intéressez-nous au mot du jour : BTS. Le groupe de K-pop, connu sous le nom de « Bangtan Boys », célèbre son dixième anniversaire. Bien que les sept membres ne se produisent plus ensemble actuellement, l’engouement pour ces artistes coréens est toujours aussi vibrant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux : BTS compte 43 millions d’adeptes sur Twitter et 73,5 millions sur Instagram ! Leurs ventes d’albums sont également impressionnantes, avec plus de 32 millions d’exemplaires vendus depuis la création du groupe.

Ainsi, entre l’assouplissement des crédits immobiliers, la lutte contre les pénuries de médicaments et le succès continu de BTS, cette journée apporte son lot de bonnes nouvelles qui ne manqueront pas d’éclairer, d’informer et d’inspirer. Restez connectés pour découvrir davantage d’actualités sur le site « Point Sud ».