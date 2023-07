Le tournant décisif : Comment la rencontre avec une chèvre a poussé Brigitte Bardot à quitter le cinéma

C’était le 6 juin 1973 lorsque Brigitte Bardot se trouvait sur le plateau de tournage de son ultime film, « L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise ». Ignorant alors que ce projet marquerait la fin de sa carrière cinématographique, l’actrice se retrouva face à une scène insolite en rentrant chez elle après une journée de travail. Accompagnée d’un journaliste de la Dépêche du Midi, qui suivait son parcours pour un reportage, elle croisa le chemin d’une vieille paysanne, figurante sur le film, accompagnée d’une chèvre…

Lors de leur échange, la paysanne annonça à Bardot que le dimanche suivant, la chèvre serait sacrifiée lors de la communion de son petit-fils, dans le cadre d’un grand méchoui. Prise de compassion, Brigitte Bardot décida d’intervenir et acheta la chèvre à la paysanne pour lui sauver la vie. Elle la baptisa alors Colinette, en clin d’œil au protagoniste de son dernier film. La scène suivante est digne d’un scénario hollywoodien : Bardot ramena la chèvre avec elle dans sa chambre d’hôtel 4 étoiles. On peut imaginer l’étonnement du personnel face à cette situation inattendue.

Le sauvetage de cette modeste chèvre provoqua une véritable révolution dans l’esprit de Brigitte Bardot. Fatiguée du monde du cinéma, du star-system et de la vie tumultueuse qu’ils lui avaient imposée pendant des années,

l’actrice prit alors une décision radicale : elle abandonnerait sa carrière pour se consacrer à la cause animale.

Ironiquement, sa dernière image au cinéma serait celle où elle apparaissait avec une colombe dans la main, symbole puissant de ce changement de cap. Beaucoup considérèrent cette décision comme un simple coup de tête, mais trois ans plus tard, lorsqu’elle se rendit personnellement au Canada pour défendre la cause des bébés phoques et obtenir l’interdiction de la vente de leur peau en France et en Europe, il devint clair que cette petite chèvre avait réellement changé la vie de BB.

Désormais, Brigitte Bardot s’affichait fièrement en tant que défenseuse des animaux, arborant le titre d’un de ses plus grands films, « Le Mépris », en réponse à ceux qui infligeaient des souffrances aux créatures innocentes. Ainsi, cette rencontre fortuite avec une chèvre allait marquer un tournant décisif dans la vie de l’icône du cinéma français, la propulsant vers une nouvelle mission et une nouvelle identité : celle d’une militante infatigable pour la protection des animaux.