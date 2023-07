Conor McGregor enquêté pour agression sexuelle présumée à Miami

La célèbre star irlandaise du MMA, Conor McGregor, est actuellement sous le coup d’une enquête concernant une agression sexuelle présumée lors d’un match de finale de la NBA qui s’est déroulé la semaine dernière à Miami. Cette affaire, relayée par plusieurs médias américains, a provoqué une vive polémique.

D’après les informations rapportées par les avocats de la victime, une femme aurait été « violemment » agressée par McGregor dans les toilettes du Kaseya Center de Miami, pendant la rencontre opposant le Miami Heat aux Denver Nuggets. Des lettres émises par l’avocat de la plaignante, citées par les médias ESPN et TMZ Sports, l’agression violente comme étant de nature agressive, avec des tentatives d’actes sexuels forcés.

Cependant, l’avocate de Conor McGregor, Barbara Llanes, a formellement démenti ces allégations en affirmant que celles-ci étaient fausses. Elle a déclaré à l’AFP que son client ne se laisserait pas intimider.

La police de Miami a confirmé l’ouverture d’une enquête suite à une plainte déposée par la victime présumée. Cependant, aucune information supplémentaire n’a été révélée pour le moment, comme l’indique un communiqué officiel transmis à l’AFP par les autorités locales.

La NBA et le Miami Heat ont également été informés de ces accusations et ont annoncé qu’ils attendraient les résultats de l’enquête avant de prendre position.

Il convient de rappeler que Conor McGregor avait déjà fait parler de lui lors de ce match à Miami. Invité pour un événement publicitaire, il avait surpris l’assistance en donnant un coup de poing à la mascotte du Miami Heat après sa performance sur le parquet. La mascotte avait été transportée à l’hôpital pour recevoir des soins, mais avait été autorisée à rentrer chez elle le soir même, après s’être vu prescrire des antidouleurs.

Agé de 34 ans, McGregor est une véritable icône mondiale de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la ligue d’arts martiaux mixtes, ayant remporté les titres des poids plume et des poids légers. Il est également connu pour avoir participé à des événements lucratifs, dont le célèbre combat de boxe en 2017 contre Floyd Mayweather à Las Vegas, qui avait généré plus de 600 millions de dollars de recettes totales et lui avait rapporté environ 100 millions de dollars.

L’affaire en cours risque de porter un coup sérieux à la réputation de Conor McGregor et d’avoir des conséquences sur sa carrière. Cependant, il est primordial de respecter la présomption d’innocence jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Point Sud ne s’engage à suivre cette affaire de près et à informer ses lecteurs des développements à venir.