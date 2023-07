Borne reste à bord, d’autres ministres sur le fil : Les coulisses d’un remaniement imminent ?

Alors que les « 100 jours » s’achèvent, un réajustement au sein du gouvernement d’Élisabeth Borne semble imminent. La Première ministre paraît désormais moins en danger, mais le sort d’autres membres du gouvernement reste incertain. Dans cet environnement politique mouvant, la stabilité de la France reste en jeu, le pays attendant de voir quelles seront les prochaines actions de l’Élysée.

Borne s’accroche, un remaniement en vue ?

Alors qu’elle se battait à l’Assemblée contre la 17e motion de censure déposée par l’opposition depuis sa nomination, Élisabeth Borne a surpris en montrant une détermination farouche à conserver son poste de Première ministre. Sa résilience a envoyé un message clair à ses détracteurs : elle n’est pas prête à se retirer. Elle a commencé à planifier de nouvelles initiatives, allant au-delà de la feuille de route des « 100 jours », en louant le « courage » de son gouvernement. Cette évolution dans son approche montre une volonté de s’adapter et d’innover face aux défis du pays.

Bien que Borne soit désormais moins menacée, des signes indiquent un possible remaniement. L’agitation grandissante au sein de la classe politique est palpable. Les appels s’intensifient, les courtisans s’activent, et les CV s’entassent sur le bureau d’Emmanuel Macron. « Il évalue ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », confie un proche, indiquant qu’un remaniement se prépare en coulisses, « avant le 14 juillet ». Cette remise en question pourrait marquer un tournant dans la politique française, les citoyens attendant de voir quels changements seront mis en œuvre.

Les défis de Borne à Matignon

Malgré les premières indications, Emmanuel Macron n’a plus l’intention d’attendre la fin des « 100 jours » pour tenter de sortir le pays de la crise politique et sociale après la réforme des retraites. « Tous les grands jalons de la feuille de route ont été posés », argumente l’entourage de la Première ministre, citant France Travail, les annonces pour la petite enfance, et la loi industrie verte. La tâche de Borne n’est pas facile, elle doit jongler avec les attentes de l’Élysée et celles de la population, tout en cherchant à imposer sa marque à Matignon. Son défi est d’autant plus grand qu’elle doit gérer l’après-réforme des retraites, un sujet épineux qui a créé des tensions politiques et sociales.

« Elle réalise un excellent travail », concède un ministre, reconnaissant toutefois un problème persistant : « Macron et Borne ne sont pas sur la même longueur d’onde idéologique, il feint qu’elle existe. » Leurs différences idéologiques ajoutent une autre couche de complexité à la gestion de la crise. Les désaccords entre le président et sa Première ministre peuvent parfois freiner la prise de décision et l’application de nouvelles politiques. Les noms de Julien Denormandie ou Richard Ferrand, fidèles du président, continuent de circuler pour la remplacer. Mais Borne persiste : « Il aimerait la changer, mais les conditions ne sont pas réunies », confirme un proche du président. Ces rumeurs de remplacement ajoutent une pression supplémentaire sur Borne, qui doit constamment faire ses preuves et démontrer sa valeur.

Un casting à renouveler

Quelques ministres pourraient payer le prix de la nouvelle dynamique qu’Emmanuel Macron souhaite impulser à son quinquennat. Dans le viseur, on retrouve des ministres en difficulté judiciaire, comme Eric Dupond-Moretti et Olivier Dussopt, ceux qui ne sont plus en grâce, tels que Marlène Schiappa, ou les ministres issus de la société civile, comme François Braun, chargé de la santé, et Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale. Ces personnalités, bien que talentueuses à leur manière, pourraient ne pas correspondre à l’image que Macron souhaite donner à son gouvernement. Leur départ pourrait créer un vide, mais aussi une opportunité de renouveler le visage de l’exécutif.

« L’équipe ne tient pas la route », déclare brusquement un conseiller, critiquant leur gestion de leurs portefeuilles. Pour rafraîchir l’équipe, on vise des profils plus expérimentés, habitués aux plateaux de télévision, avec un CV plus politique. « Nous devons être une équipe d’attaquants, pas de défenseurs », tranche un ministre de premier plan. L’objectif est donc clair : Macron souhaite une équipe proactive, capable de prendre des initiatives et de répondre efficacement aux défis. C’est pourquoi certains pensent à puiser dans le vivier des députés ou même à regarder du côté du Sénat, qui sera renouvelé de moitié en septembre – un Sénat à majorité Les Républicains. Les élus locaux, avec leur connaissance du terrain et leur expérience politique, sont également dans le viseur. Des maires de province sont également sondés. Cependant, un obstacle subsiste : à moins de quatre ans de la fin du quinquennat, la Macronie n’a toujours pas de banc de touche et le poste de ministre ne fait plus autant rêver. Le manque d’un « banc de touche » indique une faiblesse dans le renouvellement des talents au sein du gouvernement. C’est un défi de taille pour Macron, qui doit réussir à attirer des personnalités compétentes malgré les difficultés du poste.