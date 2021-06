La ronde des candidats

Les partis municipaux de Longueuil s’activent dans la présentation des candidatures des conseillers municipaux des différentes circonscriptions de la ville pour les prochaines élections municipales. Les noms sortent les uns après les autres dans l’euphorie des présentations et les citoyens découvrent celles et ceux qui aspirent à les représenter au Conseil de la ville. Voici un tour d’horizon.

ENSEMBLE:

Le nouveau parti dirigé par Lydie Olga N’tap vient d’annoncer deux nouvelles candidatures en plus de celles de Jacques Lemire et Jacques Poitras. Il s’agit de la candidature de Mme Ntap elle-même dans Fatima-Parcours-du-cerf et celle d’Hélène Bergeron dans St-Charles. Notez que Jacques Lemire est candidat dans Laflèche et Jacques Poitras dans Parc-de-la-cité.

Lydie N’tap et Hélène Bergeron

LONGUEUIL CITOYEN:

Autour de Jean-Marc Léveillé candidat officiel du parti, il y avait déjà: Xavier Léger (Georges Dor), Benoit L’Ecuyer (Boisé-du-Tremblay), Michel Lanctôt (Antoinette-Robidoux), Colette Éthier (LeMoyne-de Jacques-Cartier), Robert Myles ,Peter Doonan et Wade Wilson (Greenfield Park) qui se représentent et Stéphane Desjardins candidat dans Iberville. Désormais deux femmes se sont jointes à leur parti, notamment Claudia Beaudin (Vieux-Saint-Hubert-de la Savane) et Marie-Josée Beaulieu (Fatima-Parcours-du-cerf)

COALITION LONGUEUIL:

Aux six candidats annoncés dès la formation de la coalition, il faut ajouter 4 nouveaux et en retrancher un. La politique n’est guère un fleuve tranquille, le retrait de Jean-François Boivin de la Coalition Longueuil a été annoncé par le Courrier du Sud ce 4 juin 2021, selon l’article, “d’un commun accord”.

Les quatre autres candidats sont: Marjolaine Mercier, candidate dans le district de LeMoyne-Jacques-Cartier, Karl Ferraro, candidat dans le district des Explorateurs, Reine Bombo-Allara, candidate dans le district de Georges-Dor et Marc-Antoine Azouz, candidat dans le district de Fatima-Parcours-du-Cerf!

ACTION LONGUEUIL:

Le parti au pouvoir de la future ex-mairesse de Longueuil Sylvie Parent, Action Longueuil fait peau neuve. Nouveau logo en plus d’un nouveau candidat à la mairie en la personne de Jacques Létourneau.

Les conseillers municipaux Éric Bouchard, du district Saint-Charles, et Tommy Théberge, du district des Explorateurs, se représenteront. Se joignent à eux pour le compte du parti au pouvoir: Amélie Gilbert, dans le district Vieux-Saint-Hubert-de-la-Savane. Marc Archambault dans le district Georges-Dor, et Farid Salem, dans le district d’Antoinette Robidoux.

Vivement l’automne.

@LaRédaction