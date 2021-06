La vaccination chez les jeunes

Depuis l’annonce de la vaccination contre le virus de la COVID-19, il y a beaucoup de jeunes qui sont indécis à se faire vacciner. Plusieurs sont pour, alors que d’autres sont influencés par les rumeurs qui circulent sur Internet et les médias sociaux. Ceux qui sont contre, ont comme motif que le vaccin serait néfaste pour la santé. La majorité des adultes se sont fait vaccinés et peu d’effets secondaires majeurs ont été constatés.



La vaccination permet de diminuer les effets secondaires majeurs qui pourraient être contractés par le coronavirus. De plus, le vaccin permet de créer une immunité collective. Cette immunité collective permettra à la population de reprendre, plus vite, leurs activités quotidiennes et un retour à la normale.



Il est donc, important de ne pas poser un jugement sur les effets du vaccin sur les mineurs, vu que la plupart de ceux-ci n’ont toujours pas été vaccinés. Nous devons attendre pour analyser la situation de plus près.



Il ne faut pas oublier de respecter les règles sanitaires.



Yasmine Awad

Je m’appelle Yasmine Awad, j’ai 15 ans et je fréquente l’école Louis Riel en secondaire 3. Je souhaite terminer mes études et devenir avocate. J’aime beaucoup écrire et écouter de la musique.