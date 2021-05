Municipales Longueuil : ça bouge!

C’est Longueuil citoyen cette semaine qui a créé en premier l’actualité avec l’annonce de son candidat à la mairie de Longueuil. En effet, dans un communiqué de presse diffusé le mercredi dernier, le parti de l’opposition municipale à Longueuil a présenté Monsieur Jean-Marc Léveillé comme son candidat à la mairie.

« Gestionnaire aguerri, entrepreneur accompli et un philanthrope reconnu, Jean-Marc Léveillé est né sur la rue Charron dans le quartier LeMoyne et réside à Longueuil depuis plus de 30 ans. Il se présente à la mairie de Longueuil pour mettre le développement économique au service de la qualité de vie des citoyens de tous les quartiers. » Précise le communiqué. Une vidéo a été diffusée sur la page Facebook de Longueuil citoyen, dans laquelle Monsieur Léveillé se présente et annonce les axes de sa prochaine campagne

« Longueuil, c’est chez moi et je suis fier d’être Longueuillois! C’est la ville où actuellement tous les rêves sont possibles. Mais on est à la croisée des chemins. L’enjeu de la prochaine campagne électorale sera donc de positionner Longueuil pour que la reprise économique soit au service de la qualité de vie des citoyens de tous les quartiers, avec un développement cohérent qui met en valeur notre histoire et qui nous ressemble. La relance devra aussi être culturelle, verte et sportive pour offrir à tous les citoyens de Longueuil des opportunités de s’épanouir pleinement dans leur milieu de vie. » – Jean-Marc Léveillé

Toujours dans le cadre des prochaines élections municipales, c’est la création d’un nouveau parti qui a été faite ce 21 mai 2021 par voie de presse. « Ensemble » c’est le nom du parti dirigé par Mme Lydie Olga Ntap, fondatrice du Musée de la femme, 1er musée entièrement dédié aux femmes au Canada et situé à Longueuil. Ce nouveau parti qui attend la décision finale du Directeur Général des Élections du Québec pour son officialisation, bénéficie déjà de l’appui de deux conseillers municipaux en poste actuellement : Jacques Lemire (Laflèche) et Jacques E. Poitras (Parc-de-la-Cité) qui se joignent à la nouvelle formation.

Action Longueuil, Longueuil Citoyen et Coalition Longueuil sont interpellés dans le communiqué de presse annonçant la création d’ « Ensemble ».

Selon Mme Ntap : « Trois partis ont maintenant annoncé leur candidat.e à la chefferie. Lorsque je parle aux citoyens, ces trois choix suscitent peu d’enthousiasme ». Mme Ntap ajoute : « Même s’ils aimeraient faire oublier les quatre dernières années, Action Longueuil et Longueuil Citoyen doivent être jugés sur leur bilan. Quant à Mme Catherine Fournier et Coalition Longueuil, les citoyens restent froids face à une formation qui ne semble pas valoriser l’expérience et dont le programme est très mince »

On en saura un peu plus bientôt sur les candidats des partis engagés dans la conquête du 4250, chemin de la Savane.

@LaRédaction.