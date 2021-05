Résilience Rive-Sud «Comment ça va, aujourd’hui?»

Cette question, on peut se la faire poser ou la poser nous-mêmes plusieurs fois par jour; mais qu’en est-il de la réponse? Depuis plus d’un an, nous entendons sans cesse parler des répercussions qu’a la pandémie sur notre bien-être mental et physique. Afin de répondre aux besoins en santé mentale de la population, la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud a mis en place une campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire par le projet Résilience Rive-Sud.

Un texte de Oriane Wion, Agente de communication – Carrefour le Moutier

« Résilience Rive-Sud est une belle opportunité d’amener les gens à prendre conscience de leur vécu dans le contexte actuel, tout en restant à l’affût de leur bien-être et de leur équilibre. Le projet mise sur la force que possède chaque personne pour relever les difficultés et les défis quotidiens », d’expliquer Marie-Ève Langlois, chargée de projet.

L’ABC pour surmonter la crise

Photo : Marie-Ève Langlois, chargée de projet Résilience Rive-Sud (Source : Marie-Ève Langlois)

L’équipe du projet a mis sur pied un atelier interactif, gratuit, appelé « L’ABC pour surmonter la crise », lequel expose les effets de la pandémie sur notre bien-être et offre des pistes d’actions utiles.

« En plus d’être interactif, l’atelier est également très participatif. Nous misons au maximum sur les échanges et partages de témoignages de ce que ressentent et vivent les participants. À travers les différentes thématiques qui y sont abordées, les gens découvrent des outils pour les aider à mettre en place des stratégies de résilience et mieux vivre leur quotidien », de préciser Mme Langlois.

Les outils

Le site internet du projet met à la disposition de la population différents outils afin de l’aider dans sa démarche : une carte ressources, un Moral-o-scopeinteractif, un questionnaire « Découvre ta force » et une section « balados-lectures ».

Enfin, les organismes communautaires qui composent le comité pilotage de ce projet sont : l’Arc-en-ciel des Seigneuries – groupe d’entraide en santé mentale, l’Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Rive-Sud (APAMM-RS) et le Carrefour le Moutier.

Pour plus d’information sur le projet : www.resiliencerivesud.com.

Image : « L’ABC pour surmonter la crise », l’atelier interactif, gratuit, mis sur pied par Résilience Rive-Sud.