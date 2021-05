Quand la technologie est démocratique!

Je faisais avec mon amie Lucie notre marche hebdomadaire. C’est un moment privilégié pour nous de raconter nos projets, notre semaine. De l’autonomie alimentaire des québécois, à l’achat local, ce qu’on a cuisiné jusqu’à parler des nouvelles technologies. Cette fois, Lucie me parlait de BioLite, une entreprise formidable qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis allée faire un tour sur leur site internet et j’ai été immédiatement séduite. J’ai découvert une startup basée à New York, fondée en 2006 et qui développe et fabrique des produits énergétiques hors réseau pour les activités de loisirs et de plein air. BioLite est surtout connue pour ses poêles à bois qui utilisent la technologie thermoélectrique pour produire de l’électricité à partir de combustion : Quelle formidable invention qui démocratise l’accès à une cuisinière maison.

Cette cuisinière multi-usage convertit la chaleur du feu en électricité suffisante pour alimenter un ventilateur, ce qui réduit ensuite les besoins en carburant de 50%, la fumée toxique d’environ 95% et les émissions de monoxyde de carbone de 91% selon BioLite.

Pour encourager les chefs de famille à offrir cette cuisinière à leurs femmes dans les secteurs non-alimentés par l’électricité conventionnelle, elle offre l’option de charger les appareils portables via un port USB, tels que des téléphones portables et des lumières LED pour aider les jeunes étudiants à étudier le soir. En plus, les effets de la déforestation sont réduits et le temps est regagné par les femmes et les enfants qui passent des heures à ramasser du bois pour les feux ouverts. Les coûts de fabrication sont faibles et cette cuisinière à bois efficace est rentabilisée en six à sept mois.

Pour offrir en cadeau ou pour vos prochaines virées en plein air après Covid, voici une belle suggestion. En attendant, cela continue à faire le bonheur des femmes et des étudiants ailleurs dans le monde.