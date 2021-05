Relais virtuel pour 2021

Le Relais pour la vie de Longueuil, marche traditionnelle en équipes pour collecter des fonds afin de soutenir la cause du cancer, aura lieu en mode virtuel pour une deuxième année consécutive. La pandémie de la COVID-19 a restreint pour tous depuis 2020, les rassemblements de masse et les activités publiques. C’est donc pour cette raison qu’aucun événement en personne, ne sera tenu cette année et que le rassemblement virtuel du Relais pour la vie aura lieu, pour l’ensemble du Canada le 12 juin 2021 à 20h HE.

Les préparatifs vont bon train, et pour le Comité organisateur du Relais de Longueuil, cette édition roule très bien. L’objectif financier a déjà été dépassé grâce à l’apport des équipes, si bien que le Relais de Longueuil se classe actuellement au premier rang de tous les Relais du Canada en matière de collecte de fonds. Si Dominic Arpin reste le porte-parole attitré de l’événement, il peut compter sur l’implication dynamique de la Présidente d’honneur de cette année Mariama Zhouri qui a su rallier le milieu des affaires et la communauté maghrébine locale, ce qui renforce le caractère inclusif du Relais de Longueuil.

Mariama Zhouri Présidente d’honneur du Relais pour la vie de Longueuil

L’invitation à se joindre au Relais pour la vie de Longueuil reste ouverte à tous, il suffit de s’inscrire sur RELAISPOURLAVIE.CA , puis sélectionner Longueuil. Vous aurez ainsi le choix de vous inscrire en tant qu’équipe ou de faire un don afin de soutenir les personnes atteintes du Cancer. Les statistiques sont alarmantes! Au pays, c’est presque une personne sur deux qui recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. C’est dire combien il est important d’encourager la Société canadienne du cancer qui seule :

finance des projets de recherche novateurs sur plus de 100 types de cancer et sur tout le continuum de la maladie (prévention, diagnostic, traitement, vie pendant et après le cancer), dans le but d’avoir un impact réel sur la vie des personnes de partout au pays;

définit des politiques qui aideront à sauver des vies et qui rendront plus facile la vie, malgré le cancer;

déploie un réseau d’aide national qui fait une réelle différence pour les personnes touchées par le cancer en leur permettant de vivre avec le cancer au quotidien, de tisser des liens avec les autres et de leur assurer une qualité de vie et un bien-être.

Dominic Arpin – Porte parole du Relais pour la vie de Longueuil

Même virtuel, le rendez-vous du Relais pour la vie de Longueuil du 12 juin prochain à 20h, comportera tous les éléments distinctifs de l’événement habituel : une cérémonie d’ouverture avec des témoignages inspirants, des numéros d’artistes incroyables, une Cérémonie des luminaires qui rendra hommage à ceux que nous aimons et avons aimés, et bien plus.

C’est une façon sécuritaire par rapport à la pandémie, de participer au Relais pour la vie depuis la maison, tout en restant « plus grands que le cancer ».