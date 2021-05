La relance économique en temps de crise, du choc à la normalité!

Il parait évident à tous que la crise pandémique est là encore pour au moins un 18 mois. Son impact sur notre économie s’est déjà fait sentir, cela continue et se poursuivra dans les prochaines années notamment au niveau des coûts de la santé mentale et sociale. On a aussi compris collectivement que la vie ne reviendra jamais comme avant Covid-19. Je vous rassure, on retrouvera une nouvelle normalité collective et individuelle avec la bonne volonté et de la résilience.

Il va de soi donc, de dire que l’économie redevient à pleine capacité graduellement. Elle se digitalise, se virtualise et se déshumanise aussi.

Les PME sont les plus en difficulté de relancer, mais c’est aussi elles qui concrétisent une métamorphose redoutable de leur offre de produits et de services même avec le peu de moyens humains et financiers. Il ne faut pas oublier qu’au Québec et au Canada, on est les champions par excellence en PME-PMI. Cette force de frappe est ralentie tout de même par la crise si on les compare aux grandes organisations. Ces dernières, au contraire, la crise leur a fait une grande économie de coûts et une meilleure agilité dans la livraison de projets. C’est le moral des troupes qui peut être fragile et à suivre de très près. Ces organisations doivent faire preuve d’imagination et grande créativité pour mettre en place de nouvelles stratégies de gestion «attentionnée» des ressources humaines.

Les champions à mon avis sont les startups. Leur grande agilité organisationnelle et la mobilité des ressources constituent un atout majeur, surtout pour celles qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, la crise Covid-19 leur a créé des opportunités incroyables.

Il serait intéressant de faire une analyse comparative de la santé économique et humaine de ces différents acteurs dans la région de la rive sud.