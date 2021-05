Catherine Fournier: en route pour l’Hôtel de Ville

Nous en parlions dans un article précédent, l’annonce de Catherine Fournier en route pour la conquête de l’Hôtel de Ville de Longueuil ne devrait pas tarder selon certaines informations qui circulaient. Voilà c’est fait. Dans une vidéo diffusée sur la page de la Coalition Longueuil, Équipe Catherine Fournier, elle a annoncé sa décision de mettre son énergie et son style au service du bien-être des Longueuilloises et Longueuillois, en devenant leur prochaine Mairesse.

Rendez-vous pour novembre prochain.

Ce qu’elle ne nous dit pas encore c’est qui fait partie de son équipe. Qui sont les membres de la Coalition-Longueuil? On le saura dans les prochains jours. D’autres partis et d’autres élus municipaux se sont-ils mis sous la bannière de la Députée de Marie-Victorin? On a hâte d’en savoir un peu plus.

Pour le moment, elle aura en face d’elle, le syndicaliste réputé Jacques Letourneau, ex-président de la Confédération des Syndicats Nationaux CSN. Ce dernier bénéficie de 30 ans d’implication sociale et militante et vient de faire le saut en politique municipale, pour s’impliquer à Longueuil où il vit depuis environ deux ans.

« C’est le prolongement naturel et logique de mon engagement envers les gens » a-t-il déclaré, enthousiaste. Longueuil est florissante, il y a beaucoup de projets en cours, c’est un milieu de vie tellement agréable, mais il ne faut pas oublier les familles et la classe moyenne. Je veux m’assurer que la ville reste accessible. » https://www.facebook.com/ActionLongueuil/posts/3746337655463771

Y aura-t-il d’autres candidats? Ou semble-t-il qu’un duel se profile? Et si une autre pointure de Longueuil entre en jeu?

Le Point Sud suivra pour vous.