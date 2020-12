Catherine Fournier : ambitieuse pour le Québec

La Députée indépendante de Marie-Victorin dans Longueuil a lancé ce Jeudi 19 novembre à travers un direct sur Facebook, son Projet Ambition Québec (PAQ). Événement annoncé depuis quelques jours déjà par une vidéo, il officialise un projet de création d’un mouvement souverainiste, une idée née au lendemain de sa démission du Parti Québécois le 11 Mars 2019. Dans son ouvrage intitulé justement « Le Projet Ambition Québec » publié en Novembre 2019, elle expliquera les raisons pour lesquelles selon elle, il faut réinventer la quête de l’indépendance du Québec. Il y a deux jours paraissait “Le Manifeste” portant sur le même sujet et qui définit l’appropriation de l’idée d’un Québec indépendant qu’en ont les rédacteurs.

C’est en animatrice TV du direct Facebook, que la Députée Fournier a fait intervenir plusieurs personnes à travers tout le Québec passant d’un panel à l’autre, pour ensemble présenter la forme que prendra le projet ainsi que les avenues de fonctionnement apprêtées à cet effet. On peut donc dire en empruntant les mots des intervenants, que la mobilisation souverainiste que veut réaliser le Projet Ambition Québec se veut encore plus inclusive en élargissant le cercle des participants, et plus citoyenne avec des assemblées publiques dans les municipalités et les communautés.

Hors de l’emprise politique parce que le mouvement dénie fermement tout projet de mutation en parti politique, il compte avoir les coudées plus franches pour arriver à activer dans le cœur des Québécois et Québécoises, l’idée d’un pays francophone en Amérique du Nord: Le Québec.

À la fin du direct Facebook, c’est sur Instagram, que Catherine Fournier et l’une des fondatrices du mouvement Shophika Vaithyanathasarma, ont répondu aux questions des internautes.

Si le PAQ n’a pas d’ambition politique, l’avenir politique de la députée n’a pas été à l’ordre du jour; à savoir si elle compte se représenter en députée indépendante pour les prochaines élections provinciales.

