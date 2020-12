Notre nouvelle feuille de route

Point Sud: quelle aventure!?! À la fois excitante et désespérante parfois, mais si on jette un regard sur d’où nous venons les raisons d’être fiers sont nombreuses.

Alors il faut croire encore. Continuer à relever les défis; un à la fois, pousser la barque du journal communautaire de la rive-sud de Montréal jusqu’à bon port et la rive n’est plus si loin.

Comme tout le monde, nous avons été affectés par la pandémie de la COVID-19, juste au moment où nous devrions lancer notre nouveau site web et appuyer le travail que nous accomplissons depuis. Mais ce n’est pas grave, ce temps d’inactivité nous a permis d’ajuster notre positionnement pour être plus efficaces. Alors tous ensemble, faisons cap sur le citoyen et le numérique; tout en restant au coeur de la communauté. Lire la suite