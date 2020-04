Les mercredi en transition 2020 : pour des milieux de vie verts, solidaires et résilients.

L’organisme environnemental Ciel et Terre et le mouvement citoyen Rive-Sud en transition invi­tent les citoyennes à participer à des rencontres mensuelles visant à développer des projets pour rendre nos milieux de vie plus verts, plus solidaires et résilients.

Moins de biens, plus de liens, plus de bonheur

« Développer un nouvel imaginaire, vivre avec moins de biens mais plus de bonheur, en oeuvrant collectivement au changement chez nous :voilà l’esprit de la transition ! » explique Monique Hains, présidente de Ciel et Terre. « Le système économique basé sur la croissance infinie, la société de surconsommation, nos modes de vie basés sur l’individualisme, tout cela contribue au réchauffement climatique et à la détérioration de l’environnement, tout autant qu’à la dislocation des liens sociaux. La transition écologique est une occasion formidable de choisir une meilleure qualité de vie pour toutes et tous, dans le respect des limites planétaires. En retrouvant le sens du bien commun, nous pouvons collaborer ensemble à des projets concrets de transition, par exemple pours e déplacer, se loger, se nourrir autrement ou encore verdir nos quartiers. »

Le pouvoir du collectif

Marie-Jacques Samson et Hélène Crevier sont membres du mouvement citoyen Rive-Sud en transition. Mme Samson se félicite de participer à ce collectif. « Changer nos mentalités et nos modes de vie se fait plus facilement lorsqu’on se regroupe et qu’on s’entraide pour trouver des solutions. Et c’est tellement plus agréable! » Pour Mme Crevier « La transition est une nouvelle façon de penser qui vise autant la protection des fondements de la vie sur la planète (climat, air, eau, terre, biodiversité) que la justice sociale, une meilleure démocratie et un renouvellement du système économique. Les décideurs politiques et économiques ont un rôle essentiel à jouer, mais chaque citoyen.ne a aussi une responsabilité et un pouvoir. Les groupes de transition sont de formidables occasions de créer des liens qui changent le monde et qui font du bien, à d’autres comme à soi même. Qu’est-ce qu’on attend?

Rencontres : 25 mars, 29 avril, 27 mai, 10 juin, 23septembre, 28 octobre, 25 novembre et 16 décem­bre. De 18 h 15 à 20 h 30, salle Jean-Marc Desgents, bibliothèque Georges-Dor, 2760 chemin de Chambly à Longueuil. Un léger goûter sera servi. Chacune peut aussi apporter un plat à partager. Infos : (450) 332-0682 www.ciel-et-terre.ca