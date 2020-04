Le ministre délégué à la santé et aux services sociaux , Lionel Carmant, remet la médaille de l’Assemblée nationale à Denis Paquin

« M. Paquin, je tiens à vous remercier pour votre grande contribution au monde de la cuisine québécoise. Le partage de vos connaissances et de votre expérience permettra d’assurer la prochaine génération de cuisiniers et de restaurateurs québécois. »

Le député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a remis la médaille de l’Assemblée nationale à M. Denis Paquin pour soulign­er son travail et sa contribution au milieu de la cuisine québécoise.

Citoyen de Taillon depuis plus de 40 ans, M. Denis Paquin a occupé plusieurs postes prestigieux dans son domaine. Il a formé de nombreux jeunes cuisiniers en enseignant dans différents établissements, en plus de donner des conférences sur différentes techniques de cuisine et d’être consultant pour plusieurs hôtels.

M. Paquin est membre des conseils d’administration de l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie et de la Société des chefs, cuisi­niers et pâtissiers du Québec. Il est également membre du jury du Prix de l’école de laiterie et Président honorai­re de la Fondation Gérard-Delage