Le Fablier célèbre la journée de l’alphabétisation familiale!

Le Fablier, une histoire de familles, organisme d’alphabétisation familiale pour les parents et leurs enfants de 0 à 12 ans, est fier de célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale. En effet, pour souligner l’événement, le Fablier a accueilli dans ses locaux une cinquantaine de parents et leurs enfants âgés de 0 à 12 ans qui ont eu la chance de vivre un moment des plus agréable en famille, par l’entremise d’activités amusantes et enrichissantes au tour de la lecture!

Plusieurs familles en ressortent avec un grand sentiment de fierté, puisque la journée a été l’occasion de présenter le conte pour enfants qui a été écrit l’automne dernier par un groupe de parents de l’organisme, dans le cadre des ateliers de lecture et d’écriture. D’ailleurs, le conte a été remis, sous la forme d’un petit livre, à toutes les familles présentes, à leur grand bonheur!

L’écriture de ce conte a amené les parents à vivre une expérience positive autour de l’écrit. « Cela m’a permis de participer à une création de groupe, à me dépasser et à m’exposer. Je suis fière de l’avoir fait »,témoigne une participante du groupe d’écriture. »En plus d’écrire une histoire collective pour enfants, le conte a été mis en scène et présenté par les parents aux enfants lors de la grande fête de Noël du Fablier. « Je suis fière de moi. Ça a été du gros travail d’écriture et jouer était demandant, mais j’ai adoré et mon fils a aimé l’histoire aussi», souligne un autre parent. Comme il s’agit d’une histoire d’hiver et donc toujours d’actualité, le conte nous a inspiré le thème et les activités au Fablier pour souligner la Journée de l’alphabétisation familiale.

La Journée de l’alphabétisation familiale est célébrée partout à travers le Québec et le Canada à chaque année, le 27 janvier. Malheureusement, l’analphabétisme est une réalité encore beaucoup trop présente puisque plus d’un million de personnes de 16 à 65 ans au Québec éprouvent de grandes difficultés avec l’écrit1. « Pour nous, cette journée est primordiale pour sensibiliser la population à l’importance de la prévention de l’analphabétisme et pour encourager toutes les familles à consacrer un moment à des activités d’alphabétisation en famille, favorisant le désir d’apprendre », souligne Sonia Desbiens, coordonnatrice du Fablier. Plusieurs idées d’activités toutes simples et agréables peuvent être réalisées en famille : lire ou raconter une histoire, faire du karaoké, cuisiner ensemble une nouvelle recette, jouer avec la pâte à modeler, jouer aux cartes ou d’un jeu de société, faire la liste d’épicerie, raconter ou créer des devinettes, etc. Enfin, la population est aussi invitée à profiter de cette journée consacrée

à l’alphabétisation familiale pour soutenir la mission de notre organisme en faisant un don par le biais de notre site internet au www.lefablier.org ou en communiquant avec nous au (450) 616-0620. Chaque don recueilli est un réel soutien à notre mission d’alphabétisation familiale.

À propos du Fablier Établi à Longueuil depuis 1996, le Fablier offre aux parents et aux enfants âgés de 0 à 12 ans de son territoire des activités d’alphabétisation familiale dans un milieu de vie chaleureux, visant à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur et à les outiller afin de prévenir l’analphabétisme.